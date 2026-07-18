ВС РФ поразили объекты инфраструктуры и суда в портах Украины

В заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере «Макс», указывается: «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ».
Как уточнили в Минобороны России, в порту «Одесса» высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами были поражены объекты портовой инфраструктуры и резервуары горюче-смазочных материалов.
Также, по данным оборонного ведомства, в порту Черноморска были поражены два морских судна, которые осуществляли доставку грузов военного назначения.