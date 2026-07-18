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ВС РФ поразили объекты инфраструктуры и суда в портах Украины

18 июля в Министерстве обороны России сообщили о нанесении ударов по украинским портам, задействованным в поставках грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Источник: AP 2024

В заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере «Макс», указывается: «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ».

Как уточнили в Минобороны России, в порту «Одесса» высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами были поражены объекты портовой инфраструктуры и резервуары горюче-смазочных материалов.

Также, по данным оборонного ведомства, в порту Черноморска были поражены два морских судна, которые осуществляли доставку грузов военного назначения.

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