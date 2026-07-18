ВС РФ поразили два судна, доставлявших военные грузы Украине

Российские войска поразили два судна, доставлявших военные грузы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Для атаки применялось вооружение воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники Об этом сообщили в Минобороны РФ..
Два судна, доставлявших военные грузы ВСУ, были поражены в порту Черноморск и непосредственно на морском переходе. Кроме того, в порту «Одесса» целью стали объекты инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Потери в портовой логистике существенно осложнят снабжение украинских подразделений топливом и техникой.
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