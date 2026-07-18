ВС РФ поразили два судна, доставлявших военные грузы Украине

Два судна, доставлявших военные грузы ВСУ, были поражены в порту Черноморск и непосредственно на морском переходе. Кроме того, в порту «Одесса» целью стали объекты инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ.