Раненый морпех четыре дня выходил из окружения, передав координаты позиций ВСУ

По словам морпеха, главной трудностью на этом участке стали рои вражеских дронов. Из-за плотной работы вражеских БПЛА ему приходилось двигаться с предельной осторожностью, замирать в укрытиях, совершать резкие перебежки и даже отстреливаться от беспилотников, включая FPV-дроны, «Мавики» и «Бабу-ягу». Монгол отметил, что такая тактика позволила ему не только выжить, но и добыть ценные разведданные.