Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненый морпех четыре дня выходил из окружения, передав координаты позиций ВСУ

Боец морской пехоты скрытно передвигался по тылам противника, фиксируя расположение украинских подразделений.

Источник: Комсомольская правда

Боец морской пехоты 61-й бригады с позывным Монгол, получивший ранение в ходе столкновения с врагом, сумел в одиночку выбраться из вражеского окружения на Добропольском направлении. Четыре дня он провел в тылу противника, ведя скрытную разведку, сообщает РИА Новости.

Как рассказал военнослужащий, после боя он потерял связь с подразделением, но не прекратил выполнять боевую задачу. Ему удалось засечь украинские огневые точки и передать их координаты командованию. Спустя четверо суток боец вышел к российским позициям, откуда связался со штабом. Через несколько часов его эвакуировали.

По словам морпеха, главной трудностью на этом участке стали рои вражеских дронов. Из-за плотной работы вражеских БПЛА ему приходилось двигаться с предельной осторожностью, замирать в укрытиях, совершать резкие перебежки и даже отстреливаться от беспилотников, включая FPV-дроны, «Мавики» и «Бабу-ягу». Монгол отметил, что такая тактика позволила ему не только выжить, но и добыть ценные разведданные.

Ранее KP.RU писал, что жители города Константиновка в ДНР помогали российским военнослужащим. Местные жители приносили бойцам воду и еду прямо на боевые позиции. Пенсионер Анатолий Клиндухов во время городских боев укрыл в своем подвале двоих раненых российских военных и вместе с жительницами Константиновки носил им еду под обстрелами.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше