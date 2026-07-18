Раненый морпех четыре дня выходил из окружения, передав координаты позиций ВСУ

Боец морской пехоты 61-й бригады с позывным Монгол, получивший ранение в ходе столкновения с врагом, сумел в одиночку выбраться из вражеского окружения на Добропольском направлении. Четыре дня он провел в тылу противника, ведя скрытную разведку, сообщает РИА Новости.
Как рассказал военнослужащий, после боя он потерял связь с подразделением, но не прекратил выполнять боевую задачу. Ему удалось засечь украинские огневые точки и передать их координаты командованию. Спустя четверо суток боец вышел к российским позициям, откуда связался со штабом. Через несколько часов его эвакуировали.
По словам морпеха, главной трудностью на этом участке стали рои вражеских дронов. Из-за плотной работы вражеских БПЛА ему приходилось двигаться с предельной осторожностью, замирать в укрытиях, совершать резкие перебежки и даже отстреливаться от беспилотников, включая FPV-дроны, «Мавики» и «Бабу-ягу». Монгол отметил, что такая тактика позволила ему не только выжить, но и добыть ценные разведданные.
Ранее KP.RU писал, что жители города Константиновка в ДНР помогали российским военнослужащим. Местные жители приносили бойцам воду и еду прямо на боевые позиции. Пенсионер Анатолий Клиндухов во время городских боев укрыл в своем подвале двоих раненых российских военных и вместе с жительницами Константиновки носил им еду под обстрелами.