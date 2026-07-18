Австралийский наемник Самуэль Майкл Педрацини, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По словам собеседника агентства, Педрацини служил в составе 3-го полка сил специальных операций Украины. «Боевик 3-го полка ССО Украины Самуэль Майкл Педрацини ликвидирован в ДНР», — сообщил источник.
Отмечается, что ранее австралиец служил в 7-м полку Королевской австралийской пехоты, а также обучал военнослужащих ВСУ в Великобритании.
Ранее появилось сообщение, что семьи колумбийских наемников, участвующих в конфликте на стороне ВСУ, требуют от Украины компенсаций за погибших и пропавших без вести родственников. Как передает портал Sohu, в Колумбии проходят протесты, участники которых сжигают украинские флаги и настаивают на выплатах страховых компенсаций, помощи в поисках и возвращении останков на родину.