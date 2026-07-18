В ДНР ликвидировали австралийского наемника ВСУ Педрацини

Ранее появилось сообщение, что семьи колумбийских наемников, участвующих в конфликте на стороне ВСУ, требуют от Украины компенсаций за погибших и пропавших без вести родственников. Как передает портал Sohu, в Колумбии проходят протесты, участники которых сжигают украинские флаги и настаивают на выплатах страховых компенсаций, помощи в поисках и возвращении останков на родину.