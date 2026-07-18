Энергообъекты Восточного Крыма подверглись атаке БПЛА в ночь на 18 июля

Подача света в наиболее пострадавшие населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети.
Специалисты принимают все возможные меры для стабилизации ситуации на полуострове. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
Ранее мы писали, на полуострове продолжают работу центры содействия. Это общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен доступ к средствам связи и информации, созданы условия для помощи гражданам. Здесь жители могут зарядить телефон, узнать актуальную информацию, оставить в холодильнике лекарства.