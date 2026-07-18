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Энергообъекты Восточного Крыма подверглись атаке БПЛА в ночь на 18 июля

В ночь с 17 на 18 июля энергообъекты Восточного Крыма подверглись атаке БПЛА, сообщает «Крымэнергоинформ».

Источник: Аргументы и факты

Подача света в наиболее пострадавшие населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети.

Специалисты принимают все возможные меры для стабилизации ситуации на полуострове. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.

Ранее мы писали, на полуострове продолжают работу центры содействия. Это общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен доступ к средствам связи и информации, созданы условия для помощи гражданам. Здесь жители могут зарядить телефон, узнать актуальную информацию, оставить в холодильнике лекарства.

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