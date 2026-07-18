В Крыму работает ПВО — объявлена беспилотная опасность

«Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО», — сказано в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым — единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах «Беспилотная опасность», «Авиационная опасность», «Ракетная опасность».