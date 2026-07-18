ВСУ сделали тяжелое признание после нового удара ВС России

«Ночью Одесскую область атаковали две баллистические ракеты, сбиты они не были», — говорится в публикации.
Минобороны России заявляло, что целями ударов были украинские порты, используемые в интересах украинских вооруженных сил. Армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА, добавили в министерстве.
Владимир Зеленский после ударов по Киеву на прошлой неделе признавал, что ВСУ не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты. При этом, по данным Минобороны, туда были стянуты практически все имеющиеся у Украины западные комплексы противоракетной обороны.