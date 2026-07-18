Депутат Журавлев: двух недель хватит, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю

России потребуется около двух недель для полного лишения Украины выхода к Черному морю, если удары будут наноситься по ключевым уязвимым точкам портовой инфраструктуры Одессы. Такое мнение в беседе с Lenta.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Парламентарий обратил внимание, что регулярные удары по украинским портам начались только на пятый год специальной военной операции. Он подчеркнул, что портовый комплекс представляет собой масштабную и сложную систему со множеством подземных коммуникаций, из-за чего разрушить ее моментально невозможно.
Однако, по мнению депутата, советская основа логистического узла играет на руку Москве. «Если иметь четкое представление о его устройстве, а оно с советских времен кардинально не менялось, и метко попадать в нужные болевые точки, двух недель будет достаточно», — добавил он.
Напомним, Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ответных ударов по ключевым портовым объектам Украины. Целью атаки в понедельник, 18 июля, стала инфраструктура, активно задействованная в интересах украинской армии. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что такие удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры. Глава государства отмечал, что они используются Киевом для организации террористических атак против России, включая нападения на Черноморский флот и Крымский мост.