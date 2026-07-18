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ВСУ атаковали Краснодарский край при помощи беспилотников — Минобороны России

В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 379 БПЛА.

Источник: Югополис

Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку со стороны киевского режима. Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 18 июля дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Беспилотники сбивали над акваториями Азовского и Чёрного морей, в Краснодарском крае и ряде других регионов.

На Кубани был введён запрет на съёмку работы систем ПВО и РЭБ. За нарушение предусмотрены крупные штрафы.

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