ФСБ: Две жительницы Крыма задержаны за работу на СБУ

Одна из задержанных, 57-летняя жительница Ялты, уроженка Николаевской области, сама вышла на связь с СБУ через мессенджер. По указанию куратора женщина обустроила на полуострове схрон с компонентами для бомбы и передала его координаты. Позже это взрывное устройство использовали для подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в Севастополе в 2024 году.