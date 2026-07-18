ФСБ: Две жительницы Крыма задержаны за работу на СБУ

Одна из задержанных, 57-летняя жительница Ялты, уроженка Николаевской области, сама вышла на связь с СБУ через мессенджер. По указанию куратора женщина обустроила на полуострове схрон с компонентами для бомбы и передала его координаты. Позже это взрывное устройство использовали для подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в Севастополе в 2024 году.
Второй фигуранткой стала 34-летняя жительница Кировского района. Она перевела 5 тысяч гривен на нужды ВСУ для покупки амуниции и радиостанций. Кроме того, женщина собирала данные о военном аэродроме, объектах ТЭК и других военных точках ВС РФ. Информацию она планировала передать родственнику из Госпогранслужбы Украины, но была своевременно задержана.
В отношении обеих женщин ведутся следственные действия.