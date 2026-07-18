Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: Две жительницы Крыма задержаны за работу на СБУ

Задержанная 57-летняя жительница Ялты сама вышла на связь с СБУ через мессенджер.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России задержали в Крыму двух россиянок, подозреваемых в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Одна из задержанных, 57-летняя жительница Ялты, уроженка Николаевской области, сама вышла на связь с СБУ через мессенджер. По указанию куратора женщина обустроила на полуострове схрон с компонентами для бомбы и передала его координаты. Позже это взрывное устройство использовали для подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в Севастополе в 2024 году.

Второй фигуранткой стала 34-летняя жительница Кировского района. Она перевела 5 тысяч гривен на нужды ВСУ для покупки амуниции и радиостанций. Кроме того, женщина собирала данные о военном аэродроме, объектах ТЭК и других военных точках ВС РФ. Информацию она планировала передать родственнику из Госпогранслужбы Украины, но была своевременно задержана.

В отношении обеих женщин ведутся следственные действия.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше