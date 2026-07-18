Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили пусковую установку комплекса «Нептун-2» ВСУ у Рыбаковки

Российские военные нанесли удар по пусковой установке и транспортно-заряжающей машине берегового ракетного комплекса.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска нанесли удар по пусковой установке и транспортно-заряжающей машине берегового ракетного комплекса «Нептун-2» ВСУ. Цели поражены в районе населенного пункта Рыбаковка, расположенного западнее Очакова. Об этом сообщило Министерство обороны России 18 июля, в субботу.

В военном ведомстве РФ уточнили, что удар российской армии был нанесен в ходе продолжения ночных групповых атак высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В порту Одессы ВС РФ поразили объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом, которые использовались для нужд украинских войск.

Ранее KP.RU писал, что 18 июля российские войска поразили два судна, перевозивших военные грузы для ВСУ, в порту Черноморск и на морском переходе. Тогда же в порту Одесса под удар попали объекты инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом для украинских войск. В Минобороны отмечали, что потери в портовой логистике существенно осложнят снабжение ВСУ.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше