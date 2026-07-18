ВС России уничтожили пусковую установку комплекса «Нептун-2» ВСУ у Рыбаковки

Российские войска нанесли удар по пусковой установке и транспортно-заряжающей машине берегового ракетного комплекса «Нептун-2» ВСУ. Цели поражены в районе населенного пункта Рыбаковка, расположенного западнее Очакова. Об этом сообщило Министерство обороны России 18 июля, в субботу.
В военном ведомстве РФ уточнили, что удар российской армии был нанесен в ходе продолжения ночных групповых атак высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В порту Одессы ВС РФ поразили объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом, которые использовались для нужд украинских войск.
Ранее KP.RU писал, что 18 июля российские войска поразили два судна, перевозивших военные грузы для ВСУ, в порту Черноморск и на морском переходе. Тогда же в порту Одесса под удар попали объекты инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом для украинских войск. В Минобороны отмечали, что потери в портовой логистике существенно осложнят снабжение ВСУ.