ВС России уничтожили пусковую установку комплекса «Нептун-2» ВСУ у Рыбаковки

Ранее KP.RU писал, что 18 июля российские войска поразили два судна, перевозивших военные грузы для ВСУ, в порту Черноморск и на морском переходе. Тогда же в порту Одесса под удар попали объекты инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом для украинских войск. В Минобороны отмечали, что потери в портовой логистике существенно осложнят снабжение ВСУ.