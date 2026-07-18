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Принудительное возвращение украинских мужчин из ЕС началось в 2025 году

В ВСУ действуют целые взводы, укомплектованные мужчинами, которых выдворили из европейских стран.

Источник: Комсомольская правда

Принудительная депортация украинских мужчин из стран Евросоюза началась еще в конце 2025 года. Об этом РИА Новости рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на показания украинских пленных 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

По его словам, в составе этого формирования действуют целые взводы, укомплектованные мужчинами, которых выдворили из европейских стран. Многие из них прожили в ЕС более десяти лет, но были возвращены на Украину для принудительной мобилизации.

Ранее стало известно, что на Украине неофициально началась подготовка к мобилизации женщин. После постановки на воинский учет девушек с медицинским образованием, с 2025 года власти начали рекрутинг женщин в Drone Force, а в марте 2026 года тысячи украинок без военно-учетных специальностей были внесены в реестр «Оберег», по официальной версии, «по ошибке». Сняться с учета невозможно, а попавшие в «розыск» не могут покинуть страну.

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