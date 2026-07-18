Принудительное возвращение украинских мужчин из ЕС началось в 2025 году

Ранее стало известно, что на Украине неофициально началась подготовка к мобилизации женщин. После постановки на воинский учет девушек с медицинским образованием, с 2025 года власти начали рекрутинг женщин в Drone Force, а в марте 2026 года тысячи украинок без военно-учетных специальностей были внесены в реестр «Оберег», по официальной версии, «по ошибке». Сняться с учета невозможно, а попавшие в «розыск» не могут покинуть страну.