Принудительная депортация украинских мужчин из стран Евросоюза началась еще в конце 2025 года. Об этом РИА Новости рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на показания украинских пленных 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
По его словам, в составе этого формирования действуют целые взводы, укомплектованные мужчинами, которых выдворили из европейских стран. Многие из них прожили в ЕС более десяти лет, но были возвращены на Украину для принудительной мобилизации.
Ранее стало известно, что на Украине неофициально началась подготовка к мобилизации женщин. После постановки на воинский учет девушек с медицинским образованием, с 2025 года власти начали рекрутинг женщин в Drone Force, а в марте 2026 года тысячи украинок без военно-учетных специальностей были внесены в реестр «Оберег», по официальной версии, «по ошибке». Сняться с учета невозможно, а попавшие в «розыск» не могут покинуть страну.