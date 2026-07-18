В Ленобласти отменили режим воздушной опасности после уничтожения восьми беспилотников

По словам главы региона, за время действия режима силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Александр Дрозденко также сообщил, что обломки одного из сбитых беспилотников упали на палубу судна, находившегося на рейде в Финском заливе. Возгорания не произошло.
Как отметили власти, информации о других происшествиях, связанных с атакой, не поступало. Сообщение об отмене режима воздушной опасности было опубликовано в 9:48.
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