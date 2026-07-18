Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели мирных жителей в Крыму и других регионах России в результате атак ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в ряде регионов РФ. По информации местных органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ на Республику Крым погибли два человека, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике вследствие украинской вооруженной агрессии погибли два мирных жителя, ранения получили десять человек. В Белгородской области в селе Никольское и городе Шебекино от ударов украинских дронов погиб мужчина, еще один ранен.

Также СК расследует обстоятельства атак боевиков на гражданские объекты в Московской области.

В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при очередной атаке ВСУ на север полуострова два человека погибли и один получил ранения.

В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.

Также украинские боевики атаковали Подмосковье. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, где пострадали двое. Еще 24 человека получили ранения из-за падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше