СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ

«Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в ряде регионов РФ. По информации местных органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ на Республику Крым погибли два человека, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Донецкой Народной Республике вследствие украинской вооруженной агрессии погибли два мирных жителя, ранения получили десять человек. В Белгородской области в селе Никольское и городе Шебекино от ударов украинских дронов погиб мужчина, еще один ранен.
Также СК расследует обстоятельства атак боевиков на гражданские объекты в Московской области.
В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при очередной атаке ВСУ на север полуострова два человека погибли и один получил ранения.
В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.
Также украинские боевики атаковали Подмосковье. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, где пострадали двое. Еще 24 человека получили ранения из-за падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.