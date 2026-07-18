Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1 540 военных

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки порядка 1 540 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 230 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 215, «Южная» — более 145, «Центр» — до 370, на направлении «Восток» — свыше 515 и «Днепр» — более 65 военнослужащих.
В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловское, Уланово, Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка Харьковской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, десять автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красный Лиман, Маяки в ДНР, Червоный Оскол, Староверовка и Изюм Харьковской области. Потери противника составили пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
В свою очередь подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Семеновка, Николаевка, Никаноровка и Васютинское в ДНР. За сутки противник потерял боевую бронированную машину, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Группировки «Центр», «Восток» и «Днепр».
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новофедоровка, Доброполье, Райское, Красный Кут, Шевченко, Грузское, Сергеевка, Золотой Колодезь в ДНР и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.
Вместе с тем подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Васильковка, Малиновка, Покровское, Вольное Днепропетровской области, Общее, Никольское, Новое Поле и Любицкое Запорожской области. Противник потерял две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ингулец Херсонской области, Запасное и Орехов Запорожской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.