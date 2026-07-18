Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1 540 военных

В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловское, Уланово, Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка Харьковской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, десять автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.