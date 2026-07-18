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ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 145 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Семеновка, Николаевка, Никаноровка и Васютинское Донецкой Народной Республики.

«За сутки противник потерял более 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — добавили в ведомстве.

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