ВСУ за сутки потеряли свыше 515 военных в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Васильковка, Малиновка, Покровское, Вольное Днепропетровской области, Общее, Никольское, Новое Поле и Любицкое Запорожской области.
«Противник потерял свыше 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей», — добавили в ведомстве.