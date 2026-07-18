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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр, заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки до 370 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новофедоровка, Доброполье, Райское, Красный Кут, Шевченко, Грузское, Сергеевка, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие», — отметили в МО РФ.

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