Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новофедоровка, Доброполье, Райское, Красный Кут, Шевченко, Грузское, Сергеевка, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие», — отметили в МО РФ.