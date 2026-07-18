Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр, заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки до 370 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, сообщило в субботу Минобороны РФ.