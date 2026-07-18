ВСУ потеряли свыше 215 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красный Лиман и Маяки в Донецкой Народной Республике, Червоный Оскол, Староверовка и Изюм в Харьковской области.
«Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США», — добавили в Минобороны РФ.