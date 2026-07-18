ВСУ потеряли более 65 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

«Уничтожено более 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ингулец Херсонской области, Запасное и Орехов Запорожской области.
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