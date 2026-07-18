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ВСУ потеряли более 65 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 65 военных и 11 авто в зоне действий группировки войск «Днепр», сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Уничтожено более 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ингулец Херсонской области, Запасное и Орехов Запорожской области.

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