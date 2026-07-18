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Силы ПВО за сутки сбили 774 БПЛА и 13 авиабомб ВСУ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 774 беспилотника и 13 управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

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