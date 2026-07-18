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Обломки БПЛА упали на палубу судна в Финском заливе

В Ленинградской области обломки БПЛА упали на палубу судна в Финском заливе.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Обломки БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло. Данных о прочих инцидентах не поступало», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Губернатор также сообщил об отмене беспилотной опасности в Ленинградской области, за время атаки сбито восемь БПЛА, пострадавших нет.

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