ВСУ опубликовали фейковое видео о поднятии флага в Константиновке

«ВСУ опубликовали постановочное фейковое видео о поднятии флага Украины в Константиновке. Информационный материал сгенерирован искусственным интеллектом и не является достоверным», — сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что на опубликованном видео фигура в окне двигается неестественно, флаг ведет себя нехарактерно, трое военнослужащих ВСУ стоят неподвижно и не открывают рты во время обращения, при этом их внешний вид остается слишком опрятным для участия в боевых действиях. По данным ведомства, качество видеозаписи было намеренно занижено.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.