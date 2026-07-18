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ВСУ опубликовали фейковое видео о поднятии флага в Константиновке

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Киевский режим опубликовал постановочное видео, на котором якобы военнослужащие ВСУ подняли украинский флаг на одном из зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны РФ

«ВСУ опубликовали постановочное фейковое видео о поднятии флага Украины в Константиновке. Информационный материал сгенерирован искусственным интеллектом и не является достоверным», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что на опубликованном видео фигура в окне двигается неестественно, флаг ведет себя нехарактерно, трое военнослужащих ВСУ стоят неподвижно и не открывают рты во время обращения, при этом их внешний вид остается слишком опрятным для участия в боевых действиях. По данным ведомства, качество видеозаписи было намеренно занижено.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

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