ВСУ опубликовали фейковое видео о поднятии флага в Константиновке

В Минобороны отметили, что на опубликованном видео фигура в окне двигается неестественно, флаг ведет себя нехарактерно, трое военнослужащих ВСУ стоят неподвижно и не открывают рты во время обращения, при этом их внешний вид остается слишком опрятным для участия в боевых действиях. По данным ведомства, качество видеозаписи было намеренно занижено.