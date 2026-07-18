ВС РФ поразили три сухогруза в украинских портах

В Минобороны РФ сообщили, что ударные беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил России поразили сухогруз в порту «Южный», а также два сухогруза в порту «Одесса». Отмечается, что эти суда использовались в интересах ВСУ.
В субботу ВС РФ продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в целях ВСУ.
Как указано в сообщении, «ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту “Южный” (государственное предприятие “Морской торговый порт “Южный”) — сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ”.
Также в порту «Одесса» были поражены два сухогруза, которые находились на рейде в ожидании разгрузки. На их борту находился груз военного назначения.