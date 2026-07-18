Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили три сухогруза в украинских портах

Стали известны подробности атаки ВС РФ на украинские порты. Ударные беспилотники поразили сухогруз в порту «Южный» и еще два судна в порту «Одесса».

Источник: Reuters

В Минобороны РФ сообщили, что ударные беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил России поразили сухогруз в порту «Южный», а также два сухогруза в порту «Одесса». Отмечается, что эти суда использовались в интересах ВСУ.

В субботу ВС РФ продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в целях ВСУ.

Как указано в сообщении, «ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту “Южный” (государственное предприятие “Морской торговый порт “Южный”) — сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ”.

Также в порту «Одесса» были поражены два сухогруза, которые находились на рейде в ожидании разгрузки. На их борту находился груз военного назначения.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше