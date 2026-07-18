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ВСУ начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские военные начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

«В Харькове украинские националисты начали прятать бензовозы на территории школ. Отметим, что это крайне распространенная практика не только для Харькова, но и для Сумской и Черниговской областей», — сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что в открытом доступе опубликовано большое количество фотографий, на которых зафиксировано размещение украинских военнослужащих на территории школ и детских садов.

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