ВСУ начали размещать бензовозы на территориях школ в Харькове

«В Харькове украинские националисты начали прятать бензовозы на территории школ. Отметим, что это крайне распространенная практика не только для Харькова, но и для Сумской и Черниговской областей», — сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что в открытом доступе опубликовано большое количество фотографий, на которых зафиксировано размещение украинских военнослужащих на территории школ и детских садов.
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