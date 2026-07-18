ВС РФ освободили Пискуновку

«Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки», — сказал он.
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Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
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