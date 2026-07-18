Герасимов заявил о завершении освобождения Красного Лимана

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения 25-й армии завершают освобождение Красного Лимана, а организованная оборона противника в городе сломлена.
Как сообщило Министерство обороны РФ, Герасимов проверил группировку «Запад», заслушав доклады об обстановке и результатах выполнения боевых задач.
«Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления», — сказал начальник Генштаба.
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