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Герасимов заявил о завершении освобождения Красного Лимана

Валерий Герасимов заявил о завершении освобождения Красного Лимана силами 25-й армии.

Источник: РИА "Новости"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения 25-й армии завершают освобождение Красного Лимана, а организованная оборона противника в городе сломлена.

Как сообщило Министерство обороны РФ, Герасимов проверил группировку «Запад», заслушав доклады об обстановке и результатах выполнения боевых задач.

«Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления», — сказал начальник Генштаба.

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