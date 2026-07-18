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Населенный пункт Ленина перешел под контроль российских военных

Валерий Герасимов доложил о взятии под контроль населенного пункта Ленина российскими силами.

Источник: РИА "Новости"

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о переходе под контроль российских сил населенного пункта Ленина. Также, по его словам, завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.

«Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого», — сказал он.

Как сообщалось ранее в ведомстве, Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Запад». В ходе работы, как отметил начальник Генштаба ВС РФ, будут более подробно рассмотрены результаты выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями данной группировки, а также уточнен порядок дальнейших действий.

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