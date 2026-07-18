Населенный пункт Ленина перешел под контроль российских военных

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о переходе под контроль российских сил населенного пункта Ленина. Также, по его словам, завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.
«Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого», — сказал он.
Как сообщалось ранее в ведомстве, Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Запад». В ходе работы, как отметил начальник Генштаба ВС РФ, будут более подробно рассмотрены результаты выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями данной группировки, а также уточнен порядок дальнейших действий.