«Постоянное давление»: Мэр Энергодара рассказал о ситуации в городе на фоне атак ВСУ

Как писал сайт KP.RU, ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что атаки украинских боевиков осложняют доставку в Энергодар продовольствия, медикаментов и топлива, все больше напоминая массовый террор в отношении населения города. Целью этого становится не только нанесение ущерба, но и попытка фактически блокировать город атомщиков, отметила она.