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«Постоянное давление»: Мэр Энергодара рассказал о ситуации в городе на фоне атак ВСУ

Пухов: Энергодар продолжает жить и работать, несмотря на давление боевиков ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Энергодар продолжает жить и работать, несмотря на постоянное давление со стороны боевиков вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

«На протяжении последних двух с половиной месяцев город живет в условиях постоянного давления. Несмотря на это, Энергодар продолжает жить и работать», — написал он.

По его словам, ВСУ своими действиями стараются осложнить жизнь энергодарцев, нарушить работу городской инфраструктуры, а также создать атмосферу страха и неопределенности.

Пухов уточнил, что атаки ВСУ уже привели к нарушениям поставок товаров первой необходимости. Так, из-за атаки 17 июля была остановлена подача воды в Энергодар.

Как писал сайт KP.RU, ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что атаки украинских боевиков осложняют доставку в Энергодар продовольствия, медикаментов и топлива, все больше напоминая массовый террор в отношении населения города. Целью этого становится не только нанесение ущерба, но и попытка фактически блокировать город атомщиков, отметила она.

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