«Искандер» и «Герань-4 сикер» поразили пусковую установку «Нептуна» у Николаева

Как писал сайт KP.RU, утром 18 июля военное ведомство сообщило, что российские подразделения нанесли удар по пусковой установке и транспортно-заряжающей машине берегового ракетного комплекса «Нептун-2» ВСУ. Цели поражены в районе населенного пункта Рыбаковка, который расположен западнее Очакова. Удар российской армии был нанесен в ходе продолжения ночных групповых атак высокоточным оружием и ударными беспилотниками.