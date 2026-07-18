«Искандер» и «Герань-4 сикер» поразили пусковую установку «Нептуна» у Николаева

Российские войска поразили установку беревого комплекса «Нептун» ВСУ в Николаевской области при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» и беспилотника «Герань-4 сикер». Об этом сообщило Минобороны РФ.
Военное ведомство показало кадры нанесения удара «Искандером» и дронами по позиции берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ в Николаевской области.
Как писал сайт KP.RU, утром 18 июля военное ведомство сообщило, что российские подразделения нанесли удар по пусковой установке и транспортно-заряжающей машине берегового ракетного комплекса «Нептун-2» ВСУ. Цели поражены в районе населенного пункта Рыбаковка, который расположен западнее Очакова. Удар российской армии был нанесен в ходе продолжения ночных групповых атак высокоточным оружием и ударными беспилотниками.