Укромошенники с России переключились на «друзей» из Польши

После принятых российскими властями профилактических мер активность украинских мошенников в России снизилась минимум на 25%, и в поисках легкой нажиивы они переключились на Польшу. Об этом ИС «Вести» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.
«Большая пропагандистская кампания, которая в России проводится, она, кстати, дает очень положительные результаты. … Как минимум, это самая, так сказать, сдержанная оценка», — сказал он.
По его словам, как минимум, на 25% активность укроаферистов, их обманов, снизилась. При этом украинские колл-центры двинулись в Европу.
Перелыгин отметил, что в Европе мошенники с Украины больше всего «лишили невинности» поляков. Это же большие их «друзья», заключил он.
Как писал сайт KP.RU, днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине создана целая сеть мошеннических колл-центров, занимающихся хищением средств у россиян и европейцев.