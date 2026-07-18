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За день над регионами России сбиты 123 дрона ВСУ

Беспилотники ликвидировали в течение 12 часов.

Силы противовоздушной обороны ВС РФ за 12 часов субботы, 18 июля, успешно сбили над несколькими регионами страны украинские дроны. Всего были ликвидированы 123 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Ведомство уточнило, что беспилотники сбили над 11 регионами страны.

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