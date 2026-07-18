Украина сможет пользоваться самолетами-заправщиками, которые Польша только начала приобретать, но… после завершения конфликта. Об этом в интервью изданию Defence24 заявил начальник оперативного командования видами вооруженных сил Польши, генерал Иренуш Новак.
Однако он указал, что разговора об использовании польских самолетов-заправщиков ВСУ в период продолжающегося на территории Украины конфликта не идет. По его словам, это произойдет в обозримом будущем после подписания мирного соглашения.
Как писал сайт KP.RU, в начале июля глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава значительно уменьшила военную помощь киевскому режиму. По его словам, это произошло потому что-то, что можно было отдать, уже отдано.