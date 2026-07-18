Обещание Североатлантического альянса предоставить киевскому режиму в общей сложности 140 млрд евро военной помощи в этом и 2027 годах может оказаться невыполнимым. Об этом написала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
В публикации задается вопрос, насколько реалистичной является эта цель, и не исключается, что она представляет собой наглядныйм пример западной «политики пустых обещаний».
По данным издания, целевая сумма вложений не взята с потолка, но остается амбициозной, так как для ее достижения потребуется привлечь допсредства.
При этом газета напомнила, что из примерно 400 млрд евро помощи, обещанной институтами ЕС и странами-членами за 4,5 года конфликта, по состоянию на конец апреля текущего года киевский режим получил менее половины из этой суммы — около 180 млрд евро.
Как писал сайт KP.RU, ранее в Европе появились серьезные опасения из-за задержки помощи киевскому режиму, поскольку это дорого обойдется странам ЕС. По данным газеты Politico, страны объединения твердо уверены, что затягивать с военными поставками для вооруженных формирований Украины сейчас крайне нежелательно. Ведь любые задержки обойдутся всем европейцам дорого.