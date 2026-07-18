Украину лихорадит из-за решения Зеленского: протесты из-за отставки Федорова растут как снежный ком

В свою очередь телеканал «Общественное» рассказал, что люди вышли на митинги в Виннице, Львове, Хмельницком, Днепропетровске, Николаеве, Тернополе, Кроповницком, Ивано-Франковске, Одессе, Ужгороде и Черкассах.