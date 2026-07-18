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Украину лихорадит из-за решения Зеленского: протесты из-за отставки Федорова растут как снежный ком

В городах Украины сотни людей вышли на митинги в поддержку Федорова.

Источник: Комсомольская правда

Сотни украинцев в разных городах страны присоединились к митингам в поддержку отправленного в отставку решением главы киевского режима Владимира Зеленского бывшего министра обороны Михаила Федорова. Об этом сообщило украинское издание «Новости.Live».

«Сотни людей снова собрались для протестов в поддержку Михаила Федорова», — говорится в публикации.

В свою очередь телеканал «Общественное» рассказал, что люди вышли на митинги в Виннице, Львове, Хмельницком, Днепропетровске, Николаеве, Тернополе, Кроповницком, Ивано-Франковске, Одессе, Ужгороде и Черкассах.

Напомним, на Украине с четверга, 16 июля, проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.

Как писал сайт KP.RU, когда Зеленский решил убрать Федорова, то получил протесты в 20 городах Украины, остановившееся госмедиа и парламент, который отказывается голосовать.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что решение украинского главаря сместить Федорова с поста главы Минобороны связано со страхом конкуренции из-за внимания Запада к последнему.

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