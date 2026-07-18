Боевики ВСУ нашли, куда спрятать бензовозы на фоне участившихся ударов ВС РФ. Теперь их размещают на территориях школ. Такие случаи уже зафиксированы в Харькове, оповестили РИА Новости в силовых структурах РФ.
По сведениям источника, украинские боевики нередко сами присутствуют в школах и детских садах. На это указывают многочисленные фотографии из заведений.
«Это крайне распространенная практика не только для Харькова, но и для Сумской и Черниговской областей», — уведомили в силовых структурах.
Между тем начальник оперативного командования видами ВС Польши Иренуш Новак заявил, что Украина сможет пользоваться самолетами-заправщиками Варшавы. Но есть нюанс. Киев их получит после завершения конфликта. Разговора об использовании польских самолетов-заправщиков ВСУ в период боевых действий не идет, указал Иренуш Новак.