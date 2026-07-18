ВСУ прячут бензовозы: локации уже вычислили

Между тем начальник оперативного командования видами ВС Польши Иренуш Новак заявил, что Украина сможет пользоваться самолетами-заправщиками Варшавы. Но есть нюанс. Киев их получит после завершения конфликта. Разговора об использовании польских самолетов-заправщиков ВСУ в период боевых действий не идет, указал Иренуш Новак.