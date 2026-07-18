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В Запорожье горят склады: бушует мощный пожар

В подконтрольном Киеву Запорожье разгорелись мощные пожары на складах.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 18 июля воздушную тревогу объявили в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Сообщается о мощных пожарах на складах. Об этом заявили в пресс-службе военной администрации региона.

На прикрепленном видео запечатлены огромные клубы дыма. Пожарные пытаются ликвидировать возникшее возгорание.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что ВС РФ наносят удары по военным и околовоенным объектам на Украине.

Между тем ВСУ вновь совершили террористические акты на территории России. За день, 18 июля, пострадали сразу несколько гражданских объектов. Одним из них стал склад Wildberries в Электростали. Кроме того, был атакован и логистический комплекс компании в городе Котовске Тамбовской области. Есть погибшие и пострадавшие.

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