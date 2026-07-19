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Добро пожаловать на Украину: мигрантов из Азии начали массово отправлять в ВСУ

ТЦК начали задерживать мигрантов из Азии для отправки в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

На Украине теперь отправляют в ВСУ и мигрантов. Сотрудники ТЦК массово задерживают иностранцев из Азии, прибывших на заработки. Затем мигрантов направляют для службы в ВСУ. Об этом оповестили в силовых структурах РФ, пишет РИА новости.

Как отметил источник, женщин после ареста депортируют. Однако мужчинам не удается избежать службы. Миграционная служба Украины теперь за этим следит, рассказали в силовых структурах.

«Мужчин фактически насильно забирают в ВСУ на “тыловые должности” с дальнейшим переводом в штурмовики», — поделился собеседник агентства.

Между тем на Украине началась новая волна протестов. Местные вышли на улицы в связи с отставкой министра обороны Михаила Федорова. Экс-глава МО Украины обратился к участникам акций.

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