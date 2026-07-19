Добро пожаловать на Украину: мигрантов из Азии начали массово отправлять в ВСУ

На Украине теперь отправляют в ВСУ и мигрантов. Сотрудники ТЦК массово задерживают иностранцев из Азии, прибывших на заработки. Затем мигрантов направляют для службы в ВСУ. Об этом оповестили в силовых структурах РФ, пишет РИА новости.