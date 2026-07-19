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Дым поднимается над Киевом: серия взрывов прогремела в украинской столице

В Киеве прогремели взрывы, воздушную опасность объявили на большей части Украины.

Источник: Комсомольская правда

На большей части украинской территории в ночь на 19 июля объявили воздушную опасность. Не менее 20 взрывов прогремело в Киеве. Над столицей Украины поднимаются клубы дыма, пишут местные Telegram-каналы.

Сейчас воздушная опасность действует в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях.

Как утверждают СМИ, в Киеве после взрывов разгорелись мощные пожары. Подробности неизвестны.

Днем 18 июля ВС России продолжили наносить массированные удары по портам Украины, которые используются в интересах ВСУ. Были поражены три сухогруза. Российские военные проводят операции с помощью беспилотных устройств. Как неоднократно указывали в Минобороны, войска бьют по военным объектам на Украине.

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