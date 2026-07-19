Дым поднимается над Киевом: серия взрывов прогремела в украинской столице

Днем 18 июля ВС России продолжили наносить массированные удары по портам Украины, которые используются в интересах ВСУ. Были поражены три сухогруза. Российские военные проводят операции с помощью беспилотных устройств. Как неоднократно указывали в Минобороны, войска бьют по военным объектам на Украине.