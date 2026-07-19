В Ставрополе введен режим ЧС из-за атаки БПЛА: зафиксированы возгорания

Ставропольский край ночью 19 июля подвергается атаке беспилотников ВСУ. Дроны перехватили в окрестностях Ставрополя. Зафиксированы возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. Так сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в «Максе».
По имеющимся данным, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают спецслужбы.
«Введен режим ЧС местного уровня. О ситуации с места мне докладывает глава округа Игорь Владимирович Серов», — прокомментировал Владимир Владимиров.
За прошлую ночь над Россией перехватили почти 380 дронов ВСУ. Беспилотники также сбиты над акваториями Азовского и Черного морей. Атаку ВСУ отбивали, в том числе, над Московским регионом. В результате зафиксированы повреждения на объектах в ряде областей страны.