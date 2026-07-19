ВС России уничтожили пикапы ВСУ у Алексеево-Дружковки и Малотарановки

«Операторы войск беспилотных систем “Южной” группировки войск уничтожили несколько транспортных средств ВСУ в районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка и Малотарановка в Краматорском районе», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что пикапы ВСУ с личным составом и материальными средствами были обнаружены на трассе расчетами четвертой отдельной мотострелковой бригады в ходе воздушной разведки в районе Алексеево-Дружковки и Малотарановки.
«Несмотря на наличие вдоль дороги заграждений из противодронных сетей, ударные БПЛА вышли в район целей, нанесли удар по украинским военным автомобилям и уничтожили их», — добавили в МО РФ.
Также в ведомстве сообщили, что операторы дронов четвертой бригады уничтожили два робототехнических комплекса ВСУ в Дружковке и сорвали доставку боеприпасов для боевиков.