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Бойцы «Востока» уничтожили более 15 робототехнических комплексов ВСУ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили более 15 наземных робототехнических комплексов (НРТК), а также 10 гексакоптеров «Баба-яга» в Запорожской области. Уничтожение целей позволило сорвать подвоз боеприпасов на позиции ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Разведывательные расчеты БПЛА группировки “Восток” обнаружили движение средств подвоза ВСУ в Запорожской области. После уточнения маршрутов движения координаты целей передали операторам ударных БПЛА. Расчеты нанесли последовательные удары по НРТК и тяжелым гексакоптерам на маршрутах выдвижения к переднему краю. В результате боевой работы уничтожены более 15 НРТК с грузами, а также 10 тяжелых гексакоптеров типа “Баба-яга”, использовавшихся для доставки материальных средств», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что уничтожение средств подвоза нарушило снабжение передовых позиций украинских формирований и не позволило им своевременно укрепить оборону.

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