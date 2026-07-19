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Группировка «Восток» уничтожила более 20 солдат ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили несколько опорных пунктов, укрытия и более 20 военнослужащих ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Там рассказали, что операторы разведывательных БПЛА группировки обнаружили перемещение живой силы ВСУ между опорными пунктами в Запорожской области. Противник использовал укрытия, ходы сообщения и лесополосы для скрытного передвижения между оборудованными позициями. После доразведки координаты выявленных целей передали артиллеристам.

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 нанесли серию ударов по опорным пунктам, местам размещения живой силы и огневым позициям противника. В результате боевой работы уничтожены несколько опорных пунктов, укрытия и более 20 боевиков украинского режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, разведывательные расчеты БПЛА обнаружили пункты управления беспилотниками ВСУ, выявив их по работе антенн связи, а также по взлетам и посадкам разведывательных и ударных беспилотников. Операторы ударных БПЛА нанесли удары по пунктам управления, антеннам связи и местам размещения оборудования. Уничтожены пункты управления БПЛА, антенно-мачтовое оборудование, средства связи и беспилотники, находившиеся на позициях противника.

В Минобороны отметили, что уничтожение оборудованных позиций нарушило взаимодействие между опорными пунктами ВСУ, а уничтожение пунктов управления БПЛА снизило возможности противника по ведению разведки и нанесению ударов на этом участке.

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