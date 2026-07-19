Группировка «Восток» уничтожила более 20 солдат ВСУ в Запорожской области

Кроме того, разведывательные расчеты БПЛА обнаружили пункты управления беспилотниками ВСУ, выявив их по работе антенн связи, а также по взлетам и посадкам разведывательных и ударных беспилотников. Операторы ударных БПЛА нанесли удары по пунктам управления, антеннам связи и местам размещения оборудования. Уничтожены пункты управления БПЛА, антенно-мачтовое оборудование, средства связи и беспилотники, находившиеся на позициях противника.