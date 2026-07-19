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«Дрон уже исследовали»: как ВС России борются с американским БПЛА ВСУ типа Hornet

Командир Легион: ВС РФ нашли способы подавления американских БПЛА Hornet.

Источник: Комсомольская правда

У ВСУ появились новые беспилотники типа Hornet. Это дроны американского производства. ВС РФ уже нашли способы их подавления. Так сообщил командир роты БПЛА 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Южная» с позывным Легион в интервью ТАСС.

Военный отметил универсальность американского дрона. По его словам, противодействие беспилотнику средствами ВС РФ будет только нарастать.

«Работает на дистанции не более 150 км, но уже есть случаи подавления данного дрона и принудительной его посадки. Дрон уже исследовали», — оценил Легион.

ВС РФ ежедневно сбивают сотни украинских беспилотников. Так, за 12 часов 18 июля военные перехватили на регионами страны 123 БПЛА. Они успешно ликвидированы над 11 областями России.

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