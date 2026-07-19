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Командир Макаревич: пленный украинский десантник захотел вступить в ВС РФ

Пленный заявил, что устал участвовать в боях на стороне ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинский пленный попросил разрешения вступить в российскую армию, чтобы принимать участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир штурмового взвода Дмитрий Макаревич на видео, опубликованном Минобороны России.

По словам офицера, пленный был взят при освобождении населенного пункта Мемрик. Украинский боец обратился к командиру одного из взводов и заявил, что устал принимать участие в боях за Украину и готов перейти на сторону России.

Населенный пункт Мемрик, расположенный в восьми километрах к востоку от Селидово, был взят под контроль Вооруженных сил (ВС) России 9 сентября 2024 года.

Ранее пленный украинский военный Илья Лурин рассказал, что подготовка на полигоне во Львовской области была формальной и напоминала скорее отдых. По его словам, отбор на обучение за рубежом проходил без четких критериев.

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