ВС РФ ударили по локомотиву, перевозившему технику ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, ударом «Герань-4 сикер» был уничтожен железнодорожный локомотив в районе населенного пункта Вольнянск, использовавшийся для перевозки военной техники ВСУ.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили установку берегового комплекса «Нептун» ВСУ в Николаевской области с помощью ОТРК «Искандер» и дрона «Герань-4 сикер». Ведомство опубликовало кадры удара по позиции украинского комплекса.