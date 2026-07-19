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ВС РФ ударили по локомотиву, перевозившему технику ВСУ в Запорожской области

ВС РФ нанесли удар «Геранью» по локомотиву ВСУ в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, ударом «Герань-4 сикер» был уничтожен железнодорожный локомотив в районе населенного пункта Вольнянск, использовавшийся для перевозки военной техники ВСУ.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили установку берегового комплекса «Нептун» ВСУ в Николаевской области с помощью ОТРК «Искандер» и дрона «Герань-4 сикер». Ведомство опубликовало кадры удара по позиции украинского комплекса.

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