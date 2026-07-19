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ВС РФ нанесли удар по логистическому центру в Днепропетровске

Удар по логистическому центру ВСУ в Днепропетровске был нанесен дроном «Герань-4 сикер».

Источник: Комсомольская правда

Минобороны России сообщило об ударе по логистическому центру в Днепропетровске. По данным оборонного ведомства, для поражения цели Вооруженные силы (ВС) России применили дрон «Герань-4 сикер».

В ведомстве неоднократно подчеркнули, что удары наносятся исключительно по военным объектам и критической инфраструктуре, задействованной в обеспечении ВСУ.

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