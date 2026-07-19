ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК в Киеве и Киевской области

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве, Киевской области и порту «Южный» в Одесской области. Удары поразили объекты, используемые для доставки и хранения военных грузов и ГСМ для ВСУ, отмечается в военном ведомстве.