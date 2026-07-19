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ВС РФ поразили завод систем управления для ракет «Фламинго» в Киеве

В Киеве поражены предприятия, выпускавшие комплектующие для ракет ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска нанесли удары по двум оборонным предприятиям в Киеве, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в результате массированного удара поражены завод «Артем», производивший компоненты систем управления для ракет FP-5 «Фламинго», и предприятие «Меридиан» им. С. П. Королева, выпускавшее комплектующие для систем наведения ракет «Нептун-МД». Также удары нанесены по предприятию, обслуживающему и ремонтирующему прицельные системы и бортовые РЛС для МиГ-29.

В военном ведомстве подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и критическим производствам, задействованным в интересах ВСУ.

17 июля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по двум цехам по производству беспилотников, в том числе по предприятию «Укрджет», выпускающему БПЛА UJ-22.

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