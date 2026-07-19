ВС РФ ударили по крупным ВПК в Киеве и по порту в Одесской области

Отмечается, что в Киеве и области поражены предприятия, изготавливающие системы управления для крылатых ракет. А также предприятие ракетно-космической промышленности. Кроме того, российские военные ударили по цеху, где производятся БПЛА и комплектующие к ним. Также поражен логистический центр в Киевской области. Кроме того, были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в Одесской области, предназначенными для ВСУ.