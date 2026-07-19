ВС РФ ударили по крупным ВПК в Киеве и по порту в Одесской области

Сегодня ночью ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве, Киевской области и порту «Южный» Одесской области. Удары поразили предприятия военной промышленности, логистические центры и объекты для хранения и доставки грузов и ГСМ для ВСУ. Об этом говорится в сообщении на официальном канале Минобороны в «Максе».
Отмечается, что в Киеве и области поражены предприятия, изготавливающие системы управления для крылатых ракет. А также предприятие ракетно-космической промышленности. Кроме того, российские военные ударили по цеху, где производятся БПЛА и комплектующие к ним. Также поражен логистический центр в Киевской области. Кроме того, были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в Одесской области, предназначенными для ВСУ.
Напомним, российские военные атакуют только военные объекты Украины. А также наносят удар по околовоенным объектам, которые используются в целях ВСУ.